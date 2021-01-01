علي جمعة: رجب هو مدخل لشهر رمضان فيه تكثر الأدعية



الدكتور على جمعة الدكتور على جمعة



أكد الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية السابق، أن شهر رجب هو مدخل لشهر رمضان وتكثر فيه الأدعية، ويكون الشخص فى أتم استعداد للشهر الكريم.



وأضاف جمعة خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن شهر شعبان يعتبر هدنة وترفع فيه الأعمال التى تمت فى شهر رجب وهو يقع بين رجب شهر أدعية ورمضان شهر الصيام والأدعية.



وأوضح: أحب الأعمال فى شهر رجب بأنهم يهتمون بكثرة الصلاة والصيام والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم وبداية شهر رمضان يدعون أدعية كثيرة حتى يكونوا فى معية الله تعالى.



وتابع الدكتور علي جمعة، أن الشريعة أمرت بقيام الليل فنحن المسلمين مأمورين به في كل ليلة ، فالإنسان يجب عليه أن يجدد إيمانه فى محطات، 5 مرات فى اليوم أو مرة كل سنة بكلمة الشهادة، وشهر رمضان محطة نجدد فيه الإيمان".

