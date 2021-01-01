الإمارات.. تحذير من شرطة أبوظبي بشأن طقس اليوم



شرطة أبوظبي شرطة أبوظبي



وجهت شرطة أبوظبي، تحذيرا للسائقين المتوجهين من مختلف مدن الدولة إلى أبوظبي والعين والظفرة، مساء أمس السبت، وحثتهم على مراعاة الوصول إلى وجهاتهم قبل تشكل الضباب وانعدام الرؤية، وذلك حفاظًا على سلامتهم ومستخدمي الطريق.



ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، دعت الشرطة السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء الضباب ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات عند تفعيل منظومة خفض السرعات 80كم / ساعة، وترك مسافة أمان كافية.



وكان المركز الوطني للأرصاد قد كشف، أمس السبت، عن توقعاته بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ5 أيام المقبلة، في الإمارات العربية المتحدة.

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الطقس الأحد، ضباب وضباب خفيف صباحا على أغلب المناطق الساحلية والداخلية ويصبح غائما جزئيا أحيانا، وتكون الرياح شمالية. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون موج البحر خفيفًا الخليج العربي وفي بحر عمان.