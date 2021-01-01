بمذاق ليس له مثيل.. أعدى كرات اللحم لأسرتك

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أعدى كرات اللحم لأسرتك


يشعر الكثير من أفراد الأسرة بالملل من تكرار أصناف الطعام و تحار الأم فى إعداد ما لذ وطاب لأسرتها ،لذلك تقدم الشيف غادة التلى طريقة عمل كرات اللحم المحشية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .

مقادير كرات اللحم المحشية

1 كيلو لحم أحمر مفروم للحشوة
2 كوب سبانخ شرائح
بصل مفروم
1 كوب مشروم مفروم
2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة جبن كريمي
ربع كوب طماطم مجففة
ملح وفلفل
1 ملعقة صغيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة زيت
للصوص

1 ملعقة صغيرة زبدة
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة جبن ريكفورد مهروسة
2 كوب كريمة لباني
1 مكعب مرق
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
أرز أبيض مطهو للتقديم

طريقة تحضير كرات اللحم المحشية

* يشوح البصل في زبدة وزيت على النار ثم يضاف الثوم
* يضاف المشروم ثم السبانخ والملح والفلفل

* تضاف الطماطم المجففة ثم ترفع من على النار وتضاف الجبن الكريمي

* يخلط اللحم مع الملح والفلفل ثم تصنع منها كرات وتحشى بخلطة السبانخ والمشروم

* تسوى كرات اللحم على النار في القليل من الزبدة والزيت.

للصلصة

* يشوح الثوم في زبدة على النار، ثم يضاف مكعب المرق ثم الكريمة اللباني.

* تخلط الجبن مع القليل من الكريمة ثم تضاف للصلصة على النار ثم تضاف رشة بقدونس

* تضاف الصلصة لكرات اللحم على النار.

* تقدم مع الأرز وتزين بالبقدونس

المصدر: elbalad

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