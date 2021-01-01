بمذاق ليس له مثيل.. أعدى كرات اللحم لأسرتك



أعدى كرات اللحم لأسرتك أعدى كرات اللحم لأسرتك



يشعر الكثير من أفراد الأسرة بالملل من تكرار أصناف الطعام و تحار الأم فى إعداد ما لذ وطاب لأسرتها ،لذلك تقدم الشيف غادة التلى طريقة عمل كرات اللحم المحشية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .



مقادير كرات اللحم المحشية



1 كيلو لحم أحمر مفروم للحشوة

2 كوب سبانخ شرائح

بصل مفروم

1 كوب مشروم مفروم

2 فص ثوم مفروم

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