

طريقة عمل شركسية باللحم طريقة عمل شركسية باللحم



تعتبر الشركسية من الاكلات الشرقية الاصيلة التى تتمتع بمذاق مميز وشهى ولكن لاتعرف الكثير من النساء كيفية اعدادها فى المنزل

نقدم لكم طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سى سفرة .

الطريقة الاولى

مقادير شركسية باللحم

ريش بتلو

كرفس

كرات



ورق لورا

حبهان

مستكة

بصل

ثوم

مرقة

ملح

عين جمل

توست

لبن



كزبرة خضراء

زعتر

سمنة

بابريكا

جزر

طريقة تحضير شركسية باللحم

* تسلق الريش فى بصل وجزر وكرفس ومرقة وحبهان ومستكة ولورا ويحمص عين الجمل فى الفرن لمدة 3 دقائق ويتبل التوست فى اللبن

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* يحمر الارز بالسمنة ويضاف الملح ومكعبين مرقة ويترك حتى ينضج ويضاف مرقة سلق اللحمة ويوضع السمن على النار مع البصل والثوم المفروم فى الطاسة مع الكزبرة الخضراء والزعتر ومرقة* ضعى عين الجمل والتوست ويفرم بالخلاط اليدوي ثم يرفع الارز ويقدم مع اللحمة والصوص ويرش بالبابريكا على الوجه ويقدم.الطريقة الثانيةمقادير شركسية اللحمريشبتلوكرفسكراتورق لورا حبهانمستكةبصلأرزثوم مرقةملحعين جملتوستلبنكزبرة خضراءزعترسمنة بابريكا جزرطريقة تحضير شركسية اللحم* يُسلق الريش في بصل وجزر وكرفس ومرقة وحبهان ومستكة ولورا، ويحمص عين الجمل في الفرن لمدة 3 دقائق ويتبل التوست في اللبن.* يشوح الأرز بالسمنة ويضاف الملح ومكعبين مرقة ويترك حتى ينضج وتضاف مرقة سلق اللحمة.* يوضع السمن على النار مع البصل والثوم المفروم في الطاسة مع الكزبرة الخضراء والزعتر ومرقة.* يضاف عين الجمل والتوست ويفرم بالخلاط اليدوي ثم يرفع الأرز ويقدم مع اللحمة والصوص ويرش بالبابريكا على الوجه.الطريقة الثالثةمقادير شركسية باللحمريشبتلوكرفسكراتلوراحبهانمستكةبصلثوممرقةملح فلفل اسودعين جملتوستلبنكزبرة ناشفةاعشاببابريكاسمـنة ارزطريقة تحضير شركسية باللحم* تسلق اللحمة البتلو فى بصل و جزر و كرفس و مرقة و حبهان و مستكة و لورا ثم يضاف ملح و فلفل ثم يحمص عين الجمل فى الفرن لمدة 3 دقائق.* يتبل التوست فى اللبن مع نزع الاطراف منه و يفرم البصل و الثوم فى الكبة ثم يشوح مع السمنة و الكزبرة و مرقة و يضاف اليه العين جمل مع العيش و اللبن* يحمر الارز بالسمنة و يضاف الملح و المستكة و حبهان ثم يضاف ماء و يترك حتى ينضج ثم يوضع طبق التقديم ثم تضاف اللحمة.* يهرس خليط الارز بالخلاط اليدوى مع أضافه القليل من مرقة السلق و يرفع الارز و يقدم عليه اللحمة مع الصوص والبابريكا ويقدم .