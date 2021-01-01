مخاطر عملية شفط الدهون وكيفية تجنبها



عملية شفط الدهون عملية شفط الدهون



أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عملية شفط الدهون لها مميزات كثيرة ومبهرة وآمنة تماما ولكن هناك بعض الأضرار والمخاطر المرتبطة بالعملية فى حال إجرائها دون إتباع التعليمات أو إجرائها من خلال أطباء وجراحين دون خبرة كافية.



وقال الدكتور محمد عماد الدين، إن الآثار الجانبية لجراحة شفط الدهون تكمن في مخاطر النزيف ورد الفعل للمريض تجاه التخدير، مشيرا إلى أن أشهر المضاعفات الشائعة والمحتملة الخاصة بشفط الدهون، قد تظهر على الجلد بثور أو يصبح متموجا أو ذابلا بسبب إزالة الدهون بشكل غير متساوٍ وضعف مرونة الجلد والالتئام غير المعتاد، وقد تكون هذه التغيرات دائمة، وقد يتسبب التلف تحت الجلد الناتج من الأنبوب الرفيع الذي يستخدم خلال شفط الدهون في ظهور بقع دائمة على الجلد.



وأضاف الدكتور محمد عماد الدين، يمكن أن تؤدي التحولات في مستويات السوائل التي تحدث نتيجة حقن السوائل وشفطها إلى حدوث مشكلات في القلب والرئة والكلى يحتمل أن تشكل خطرا على الحياة.

قد يعجبك أيضا...

اقرأ أيضا| علاج انخفاض ضغط الدم نهائياوأوضح أنه قبل إجراء عملية شفط الدهون، يجب مناقشة الجراح ما يتوقعه المريض من العملية، وسيقوم الجراح بمراجعة التاريخ الطبي، كما يجب التوقف عن تناول أدوية معينة، مثل مسيلات الدم أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل قبل الجراحة، قد تحتاج كذلك للخضوع لاختبارات معملية معينة قبل الإجراء.