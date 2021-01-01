

فوائد شاي المورينجا فوائد شاي المورينجا

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ فوائد شاي المورينجا يعالج السمنة و الضغط و السكر.



يتم صنع شاي المورينجا من أوراق نبتة المورينجا و هي نبتة إستوائية تتميز بفوائدها الصحية العديدة.



يحتوي شاي المورينجا على فيتامين C وفيتامين A وفيتامين D والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور والبروتين والحديد.



كما يعتبر شاي المورينجا مصدرا غنيا لمضادات الأكسدة القوية.

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يفيد شاي المورينجا في :1-- خسارة الوزن :يحتوي شاي المورينجا على عدد من البروتينات الشبيهة بالأنسولين التي تساعد في تنظيم مستوى سكر الدم. وكذلك يحتوي على عدد من المركبات التي تعزز من عملية الأيض وتساعد في عملية حرق السعرات الحرارية، الأمر الذي يساهم في خسارة الوزن.2--تقوية العظام :يحتوي شاي المورينجا على الكالسيوم والفسفور يساهمان في الحفاظ على صحة العظام وتقويتها. وتساهم خصائصه المضادة للالتهاب في تخفيف الألم والاحمرار والتورم الناتج عن التهاب المفاصل.3--تعزيز المناعة :يملك شاي المورينجا خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، مما يقلل من الإصابة بالالتهابات المختلفةوكذلك يحتوي شاي المورينجا على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساهم في التقليل من عمليات الأكسدة في الجسم.4--الحماية من السرطان :يملك شاي المورينجا خصائص مضادة للسرطان، فهو يحتوي على مركب النيازيميسين الذي يكبح نمو الخلايا السرطانية، وقد يساعد شاي المورينجا في التحسين من نتائج العلاج الكيميائي.5--التخفيف من متاعب الجهاز الهضمي :يساعد شاي المورينجا في التحسين من صحة الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض الإمساك والإسهال يعني بيظبط الهضم والتخلص من الغازات والتشنجات المصاحبة لها.ويحتوي شاي المورينجا على نسبة عالية من فيتامين B الذي يساهم في عملية الهضم.6-- يخفض ضغط الدم المرتفع :يساهم شاي المورينجا في خفض ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يقلل من الضغط على جدران الأوعية الدموية.وبما أن شاي المورينجا يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهو يساعد في الحماية من أمراض القلب والتقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.7--تعزيز المهارات الإدراكية :إن مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في شاي المورينجا تساهم في تعزيز صحة الدماغ والمهارات الإدراكية والذاكرة8--علاج فقر الدم :شاي المورينجا يساعد على زيادة امتصاص الحديد، الأمر الذي يزيد من تعداد خلايا الدم الحمراء والحماية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.9--موازنة الهرمونات :يساهم شاي المورينجا في موازنة الهرمونات خاصةً بعد انقطاع الدورة. ويساعد أيضًا في تنظيم الغدة الدرقية والحماية من فرط نشاط الغدة الدرقية.فوائد أخرى، منها:زيادة مستويات الطاقة في الجسم.التقليل من آلام الدورة الشهرية.علاج الاكتئاب والقلق.الحفاظ على صحة العيون.