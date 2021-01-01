داعشى يضغط على زر منبه الصوت بالخطأ فيقتل 21 من رفاقه فى العراق

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صورة الخبر: مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش
مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش


أعلنت قيادة عمليات سامراء بالعراق، اليوم السبت، مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن 21 داعشيا قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يعتزم تفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور".

وأوضح أن الانتحاري وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير مما أدى الى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل.

المصدر: أ ش أ

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