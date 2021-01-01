عالم الحيوان مليء بالمفاجآت، ويمكن للبشر أن يراقبوا الحيوانات الأليفة وسلوكها لأنها تعيش بالقرب منهم، ويشاركونها فى تفاصيل اليوم، وهو ما لا يتوفر غالبًا مع الحيوانات المفترسة، لكن فى مشهد لافت، ظهر قائد قطيع من الذئاب وهو يقف كشرطى مرور، فى منتصف طريق سريع للسيارات فى أونتاريو بكندا، ليتيح لباقى أفراد القطيع من الذئاب لعبور الطريق بسلام، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.
وتداول رواد تويتر، الفيديو الذى يرصد أحد الذئاب يقوم بدور رجل مرور، حيث يتوقف في منتصف الطريق لاعتراض السيارات حتى يسمح لرفاقه بالمرور، قبل أن يتحرك ليتبعهم.
ومن جهة أخرى يجد البعض الصحبة والرفقة في تربية الحيوانات بشكل كبير، إذ يربى البعض كلابا أو القطط، والبعض يعشق تربية الطيور، لكن فى هواية غريبة، كان رجل روسى يدعى أندريه موسينكو، قد أنشأ حديقة حيوان خاصة بالذئاب في مدينة سانت بطرسبرج الروسية.
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التعليقات على ذئب يقف فى منتصف طريق سريع ليتيح لرفاقه عبور الطريق بسلام.. فيديو
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