أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وعلى محركات الإنترنت وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر الذهب بالصاغة، ويعتبر المعدن الأصفر من أهم الاستثمارات التي يهتم بها الجميع، واستقرت أسعار الذهب بالصاغة رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وشهدت معظم المعادن مثل الذهب والفضة والبورصات العالمية والبورصات الخليجية حالة من الانهيار في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة العالمية انتشار عدوى كورونا المستجد.
ويقدم "الدستور" المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين ورجال الأعمال في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021 في مصر بالصاغة، ويشمل الذهب كالتالي (سعر الجنيه الذهب اليوم - سعر الذهب اليوم عيار 24 - سعر الذهب اليوم عيار 21 - سعر الذهب اليوم عيار 18).
أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021 في مصر بالصاغة
1 - سعر الذهب اليوم عيار 24
وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 بالصاغة أستقرارًا ملحوظ، وسجل نحو حوالي ما يقرب إلى 907 جنيهات.
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