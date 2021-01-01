

"كلاب زرقاء" تتجول فى منطقة مصنع روسى مهجور.. اعرف سبب لونها الغريب "كلاب زرقاء" تتجول فى منطقة مصنع روسى مهجور.. اعرف سبب لونها الغريب

فى واقعة غريبة، رصدت سلطات مدينة دزيرجينسك الروسية، مجموعة من الكلاب الضالة برزت بلونها الأزرق الغريب، وهذا فى وقت تعمل فيه السلطات على إنقاذ الكلاب الضالة المنتشرة في منطقة مصنع مهجور.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، صورًا للكلاب ذات اللون الأزرق الفاتح، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية، وتبين أن هذه الكلاب توجد في منطقة أكبر المصانع الكيميائية الذي تخصص في إنتاج زجاج الأكريليك وحمض الهيدروسيانيك، مشيرة إلى أن المصنع مهجور في الوقت الحالي.



ومن جهته، قال أحد موظفي المصنع لوكالة "سبوتنيك": "إن الكلاب، على الأرجح، تعرضت لبقايا مادة كيميائية مثل كبريت النحاس، وقد حدث مثل هذا الأمر منذ عامين"، وتجري السلطات حاليًا مفاوضات مع إدارة المصنع لاصطياد الكلاب ومساعدتها.

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