

واصلت أسعار الحديد المحلية، حالة الاستقرار بالأسواق، مع بداية تعاملات السبت 13 فبراير 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 13 الفا جنيه. واصلت أسعار الحديد المحلية، حالة الاستقرار بالأسواق، مع بداية تعاملات السبت 13 فبراير 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 13 الفا جنيه.

فقدان الوزن الزائد يعد من أهم الأسباب التي تدفع الكثيرين للبحث عن أنظمة رجيم تساعدهم في تحقيق ذلك، لكن يغفل بعضهم الجانب المتعلق بالتخلص من السموم الموجودة في الجسم، تلك التي تتم من خلال تناول بعض المشروبات المصنوعة من الفواكه والخضروات، والتي يطلق عليها مشروبات الديتوكس، تلك المشروبات تعزز التمثيل الغذائي، وتطهر الأمعاء، وتساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع، لذا إليك نقلًا عن موقع "stylecraze" 10 مشروبات سهلة لإزالة السموم من الجسم وفقدان الوزن.



رجيم مشروبات الديتوكس



رجيم الشاي الأخضر والليمون

إذا كنت تبحث عن رجيم صحى لفقدان الوزن بسرعة فإن مشروبات الديتوكس هي خيارك الأفضل الذي يمكنه مساعدتك على ذلك بسهولة، وإليك رجيم الشاي الأخضرو الليمون.

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المكوناتماء1 كيس شاي أخضر½ ليمونةرجيم الشاي الأخضر والليمونالطريقةاغلي كوبًا من الماء وضع كيس شاي أخضر فيه.أضف عصير الليمون.اشربه وهو لا يزال ساخنًا.رجيم العسل والليمون والزنجبيلالتخلص من دهون البطن في أسرع وقت من الأحلام التي يسعى الكثير من الأشخاص لتحقيقها، ويعد الزنجبيل من المكونات التي لها مفعول السحر في تحقيق ذلك.المكونات½ ليمون1 ملعقة كبيرة عسل½ بوصة من جذر الزنجبيل1 كوب ماء دافئرجيم العسل والليمون والزنجبيلالطريقةتسخين كوب من الماء، لكن مع الحرص على ألا يصل لمرحلة الغليان.استخدم الهاون والمدقة لسحق جذر الزنجبيل.أضف عصير الليمون والزنجبيل المسحوق والعسل إلى كوب من الماء الدافئ.اشربه وهو لا يزال دافئًا.رجيم ديتوكس الليمون والخيارالمكونات1 ليمون1 خيارأوراق النعناعقليل من الملحماءرجيم ديتوكس الليمون والخيارالطريقةنقطع الليمون إلى شرائح وقطع الخيار. ضع القطع في إناء.أضف القليل من أوراق النعناع ورشة ملح.صب الماء في الإناء.اشرب هذا الماء طوال اليوم.رجيم الأناناس والليمونالمكونات1 كوب أناناس مفرومعصير ليمونة واحدة1 ملعقة صغيرة شراب القيقب½ ملعقة صغيرة فلفل حريفقليل من الملحرجيم الأناناس والليمونالطريقةضعي الأناناس المفروم في الخلاط ودعيه يدور.صب العصير في كوب.أضف عصير الليمون وشراب القيقب والفلفل الحار والملح. يقلب جيدا.رجيم عصير البرتقال والجزرالمكونات1 برتقالة1 جزرة1 ملعقة كبيرة عسلاوراق الكزبرةماءثلج مجروشرجيم عصير البرتقال والجزرالطريقةقطّع الجزر إلى شرائح وقشر البرتقال. قطّعها وضعهما في محضر الطعام.أضف ملعقة كبيرة من العسل وضع بعض أوراق الكزبرة.أضف القليل من الماء. اخلطهم جميعًا جيدًا.أضف الثلج قبل الشرب.