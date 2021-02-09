واصلت أسعار الحديد المحلية، حالة الاستقرار بالأسواق، مع بداية تعاملات السبت 13 فبراير 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 13 الفا جنيه.

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فقدان الوزن الزائد يعد من أهم الأسباب التي تدفع الكثيرين للبحث عن أنظمة رجيم تساعدهم في تحقيق ذلك، لكن يغفل بعضهم الجانب المتعلق بالتخلص من السموم الموجودة في الجسم، تلك التي تتم من خلال تناول بعض المشروبات المصنوعة من الفواكه والخضروات، والتي يطلق عليها مشروبات الديتوكس، تلك المشروبات تعزز التمثيل الغذائي، وتطهر الأمعاء، وتساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع، لذا إليك نقلًا عن موقع "stylecraze" 10 مشروبات سهلة لإزالة السموم من الجسم وفقدان الوزن.
رجيم مشروبات الديتوكس
رجيم الشاي الأخضر والليمون
إذا كنت تبحث عن رجيم صحى لفقدان الوزن بسرعة فإن مشروبات الديتوكس هي خيارك الأفضل الذي يمكنه مساعدتك على ذلك بسهولة، وإليك رجيم الشاي الأخضرو الليمون.
المكونات
ماء
1 كيس شاي أخضر
½ ليمونة
رجيم الشاي الأخضر والليمون
الطريقة
اغلي كوبًا من الماء وضع كيس شاي أخضر فيه.
أضف عصير الليمون.
اشربه وهو لا يزال ساخنًا.
رجيم العسل والليمون والزنجبيل
التخلص من دهون البطن في أسرع وقت من الأحلام التي يسعى الكثير من الأشخاص لتحقيقها، ويعد الزنجبيل من المكونات التي لها مفعول السحر في تحقيق ذلك.
المكونات
½ ليمون
1 ملعقة كبيرة عسل
½ بوصة من جذر الزنجبيل
1 كوب ماء دافئ
رجيم العسل والليمون والزنجبيل
الطريقة
تسخين كوب من الماء، لكن مع الحرص على ألا يصل لمرحلة الغليان.
استخدم الهاون والمدقة لسحق جذر الزنجبيل.
أضف عصير الليمون والزنجبيل المسحوق والعسل إلى كوب من الماء الدافئ.
اشربه وهو لا يزال دافئًا.
رجيم ديتوكس الليمون والخيار
المكونات
1 ليمون
1 خيار
أوراق النعناع
قليل من الملح
ماء
رجيم ديتوكس الليمون والخيار
الطريقة
نقطع الليمون إلى شرائح وقطع الخيار. ضع القطع في إناء.
أضف القليل من أوراق النعناع ورشة ملح.
صب الماء في الإناء.
اشرب هذا الماء طوال اليوم.
رجيم الأناناس والليمون
المكونات
1 كوب أناناس مفروم
عصير ليمونة واحدة
1 ملعقة صغيرة شراب القيقب
½ ملعقة صغيرة فلفل حريف
قليل من الملح
رجيم الأناناس والليمون
الطريقة
ضعي الأناناس المفروم في الخلاط ودعيه يدور.
صب العصير في كوب.
أضف عصير الليمون وشراب القيقب والفلفل الحار والملح. يقلب جيدا.
رجيم عصير البرتقال والجزر
المكونات
1 برتقالة
1 جزرة
1 ملعقة كبيرة عسل
اوراق الكزبرة
ماء
ثلج مجروش
رجيم عصير البرتقال والجزر
الطريقة
قطّع الجزر إلى شرائح وقشر البرتقال. قطّعها وضعهما في محضر الطعام.
أضف ملعقة كبيرة من العسل وضع بعض أوراق الكزبرة.
أضف القليل من الماء. اخلطهم جميعًا جيدًا.
أضف الثلج قبل الشرب.
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