

الجامعات: الامتحانات بنظام «البابل شيت» للكليات ذات الأعداد القليلة الجامعات: الامتحانات بنظام «البابل شيت» للكليات ذات الأعداد القليلة

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن غالبية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020/2021، ستكون بنظام اختبارات «البابل شيت» و«إم سي كيو»، وذلك للكليات ذات الأعداد القليلة من الطلاب، خاصة الطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة وكليات القطاعين الطبي والهندسي.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جرى التشديد على أن لا تخرج أسئلة ورقة الامتحانات بجميع الكليات عن المقررات الدراسية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الأول، مؤكدة على أنه جرى التنبيه على الالتزام في وضع الامتحان بنظام التعليم الهجين.



بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بدءا من 17 فبراير قبل امتحانات التيرم

وأكدت المصادر، أن هناك توجيهات من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال التعقيم والتطهير الدوري المنشآت الجامعية، وكذلك التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة طول فترة التواجد ومنع الدخول لأي شخص بدونها، فضلا عن مراعاة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى لجان الامتحانات والجامعة.

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وأشارت المصادر، أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات في الامتحانات أبرزها ترك مسافة بين كل طالب وطالب في لجنة الامتحانات لا تقل عن متر ونصف المتر، وكذلك تخفيض عدد الطلاب في لجان الامتحانات إلى الثلث، وكذلك تخفيض عدد المصححين بالكنترولات إلى الثلث.وتابعت المصادر، أن الجامعات ستبدأ من يوم 17 فبراير الجاري استقبال طلاب المدن الجامعية بنين وبنات قبل انطلاق موعد الامتحانات بفترة، تيسيرا لهم على استكمال مراجعة المقررات قبل موعدها بفترة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه سيتم تسكين طالبين بكل غرفة كحد أقصى لهم.