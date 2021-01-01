تحتار ربات المنزل أحيانا في اختيار وجبات الإفطار الشهية التي يمكن تقديمها لأفراد أسرتها، وقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل بيض عيون بالجبن بأسهل الخطوات.
مقادير بيض عيون بالجبنة والبطاطس
4 بيض
بقدونس
صلصة
2 توست
جبنة شيدر قطعة
جبنة جودة قطعة
بصل مكعبات صغير
اقرأ إيضا...
طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لـ إفطار شهي.. طريقة عمل بيض عيون بالجبن
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق