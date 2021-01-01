طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني



طريقة عمل أشهر انواع المحشى طريقة عمل أشهر انواع المحشى



يأتى المحشى على رأس الاطعمة الشرقية التى يعشقها المصريون ويوجد دائما على المائدة فى العزومات والمناسبات وتوجد اصناف عديدة شهية ولذيذة منه



نقدم لكم اشهر طرق عمل المحشى بأنواعه المختلفة على طريقة الشيف الشربيني.



طريقة عمل محشى الباذنجان

مقادير محشي باذنجان

باذنجان

أرز

صلصة طماطم

شوربة

كوارع

بقدونس

كزبرة خضراء

شبت

فلفل حار

بصل

ثوم

طماطم

بهارات

زعتر

حبهان

ملح فلفل

كمون

نعناع طازج

زيت قرفة

جوزة الطيب

طريقة تحضير محشي باذنجان

* افرمي البصل والثوم ثم افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح و الفلفل و الشطة و زيت ذرة و نعناع طازج و الارز المغسول والمصفى و قلبيهم جيدا.

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* قوري الباذنجان ثم احشيها بالخليط المعد سابقاو رصيها في حلة بها شرائح البصل و الجزر و مكعبات المرقة واضيفي اليها الماء حتى تغطي الباذنجان وضعيها على نار هادئة حتى تنضج ثم قدميهاطريقة عمل محشي مشكل "كوسة وفلفل وباذنجان"مقادير محشي كوسة وفلفل وباذنجانكوساباذنجانفلفلارزصلصة طماطممرقةبقدونسكزبرة خضراءشبتفلفل حاربصلثوم طماطم بهارات زعترحبهان ملح فلفل اسود جوزة الطيب كمون قرفة نعناع طازج زيتطريقة تحضير محشي كوسة وفلفل وباذنجان* يفرم البصل والثوم ثم يفرم الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح والفلفل والشطة* يضاف زيت ذرة ونعناع طازج والارز المغسول والمصفى وقلبيهم جيدا* قوري الكوسا و الفلفل و الباذنجان ثم احشيها بالخليط المعد سابقا ثم رصيها في حلة بها شرائح البصل والجزر ومكعبات المرقة* يضاف اليها الماء حتى تغطيهم ثم ضعيهم على نار هادئة حتى تنضج.طريقة عمل محشى الطماطممقادير محشي الطماطمطماطم ارزصلصة طماطممرقةبقدونسكزبرة خضراءشبتفلفل حاربصلثومطماطمبهاراتزعترحبهانملح فلفل اسودجوزة الطيبكمونقرفةنعناع طازجزيتطريقة تحضير محشي الطماطم* يفرم البصل والثوم ثم يفرم الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح والفلفل والشطة وزيت ذرة ونعناع طازج والارز المغسول والمصفى وقلبيهم جيدا* يوضع الخليط على النار مع قليل من الماء حتى ينضج الارز و تقور الطماطم ثم احشيها بالخليط ورصيها في صينية فرن ثم ادخليها الفرن حتى تنضجطريقة عمل محشى بصلمقادير محشي بصلبصللحم مفرومفريكثومكموندبس رمانقرفة ناعمةشبت او كزبرة خضراءمرقةزبدةملح فلفل اسودطريقة تحضير محشي بصل* يضع زبدة في طاسة على النار مع بصل مفروم وقرفة وكمون والكزبرة* يضاف الفريك المنقوع في الماء بعد تصفيته ثم يسلق البصل في ماء وملح* يحشي البصل بالفريك مع اللحم المفروم وادخليه الفرن لينضج* رشي عليه دبس الرمان بعد أن تخرجيه من الفرن و يقدم بالهناطيقة عمل محشي كوسةمقادير محشي كوسةكوسا أرزصلصة طماطمشوربة كوارعبقدونسكزبرة خضراءشبتفلفل حار بصل ثوم طماطمبهاراتزعتر حبهانملح فلفل جوزة الطيبكمون قرفة نعناع طازجزيتطريقة تحضير محشي كوسة* افرمي البصل والثوم* ثم افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح والفلفل والشطة وزيت ذرة ونعناع طازج والارز المغسول والمصفى وقلبيهم جيدا* قوري الكوسا ثم احشيها بالخليط المعد سابقا* رصى الكوسا في حلة بها شرائح البصل والجزر ومكعبات المرقة* اضيفي اليها الماء حتى تغطي الكوسا* ضعيها على نار هادئة حتى تنضج ثم قدميها