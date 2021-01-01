لاحظهم جيدا.. دراسة توضح أعراض سرطان الأمعاء

يبدأ سرطان الأمعاء في القولون أو المستقيم ، وكلاهما جزء من الأمعاء الغليظة، عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية وتنمو بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، ثم تبدأ علامات المرض في الظهور.
كما سرطان الأمعاء شائع جدا، وكلا الجنسين عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء ، والعلاج المبكر ضروري للبقاء على المدى الطويل.
وكشفت دراسة جديدة أن آلام البطن هي إحدى العلامات المحتملة للمرض؛ قد يكون هناك أيضًا كتلة محسوسة في الجانب الأيمن من البطن.
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