علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

آخر الأخبارالصحة والجمال › علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

صورة الخبر: علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية
علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

لا تقتصر أعراض النوبة القلبية على ألم الصدر فقط بل هناك بعض الأعراض التي تظهر من خلال بعض الأعضاء غير المتوقعة.

وقال الأطباء وفقا لتقرير جديد لموقع "express"، أن من العلامات التحذيرية الأقل شهرة عند الإصابة بالنوبة القلبية هو ألم الأسنان.

كما أشار الأطباء، أن الأعراض المدهشة الأخرى المرتبطة بنوبة قلبية السعال الجديد المستمر.
وتابع، في حين أن السعال الجديد والمستمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ Covid 19 ، إذا كنت تعلم أن لديك عوامل خطر إضافية تجعلك أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، مثل تاريخ عائلتك أو وزنك أو إذا كنت تدخن أو تعاني من مرض السكري.

المصدر: express

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51161

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager