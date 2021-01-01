انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت في كوبا

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انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت في كوبا


أفادت وسائل إعلامية بانقطاع اتصالات الهواتف وخدمات الإنترنت في جميع أنحاء كوبا.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت في كوبا، اليوم الجمعة، في عطل شمل أنحاء البلاد، لكن لم يحدث انقطاع عام للكهرباء.

وأوضحت أنه لم يصدر إعلان رسمي بخصوص انقطاع الاتصالات، وأن خدمات الهاتف بدأت في العودة بعد حوالي 90 دقيقة.

فيما أشارت تقارير محلية إلى "عطل فني" أثر على جميع خدمات الإنترنت في البلاد.
أفادت وسائل إعلامية بانقطاع اتصالات الهواتف وخدمات الإنترنت في جميع أنحاء كوبا.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت في كوبا، اليوم الجمعة، في عطل شمل أنحاء البلاد، لكن لم يحدث انقطاع عام للكهرباء.

وأوضحت أنه لم يصدر إعلان رسمي بخصوص انقطاع الاتصالات، وأن خدمات الهاتف بدأت في العودة بعد حوالي 90 دقيقة.

فيما أشارت تقارير محلية إلى "عطل فني" أثر على جميع خدمات الإنترنت في البلاد.

المصدر: رويترز

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