فرنسا تدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

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القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بعد انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شاملة تمثل كل الأطراف الليبية.

ووجه السفير الأمريكي في ليبيا نورلاند- في سلسلة من المكالمات الهاتفية- أعضاء المجلس الرئاسي المكلفين في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة: "الرئيس المكلّف محمد يونس المنفي والعضوان المكلفان عبد الله اللافي وموسى الكوني".

ووجه السفير الأمريكي، نداء عاجلا، بأهمية الإسراع في تشكيل مجلس وزراء فعال، وإقرار الحكومة من قبل مجلس النواب أو منتدى الحوار السياسي الليبي.

كما تحدث الطرفان عن إجراء الانتخابات الوطنية في الوقت المحدّد لها في 24 ديسمبر.

ولفت السفير نورلاند إلى أنّ السلطة التنفيذية المؤقتة الموّحدة الجديدة قد أوضحت عزمها اتخاذ خطوات مهمّة نحو المصالحة.

وأكد السفير الأمريكي لدي ليبيا قائلا : وهذه الآن فرصة لكل قادة ليبيا لتوحيد الصفوف من أجل أن تكون ليبيا دولة مستقرة وموحدة.

المصدر: elbalad

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