دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بعد انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شاملة تمثل كل الأطراف الليبية.
ووجه السفير الأمريكي في ليبيا نورلاند- في سلسلة من المكالمات الهاتفية- أعضاء المجلس الرئاسي المكلفين في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة: "الرئيس المكلّف محمد يونس المنفي والعضوان المكلفان عبد الله اللافي وموسى الكوني".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فرنسا تدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق