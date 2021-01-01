أكد وزير خارجية باراجواي، أوكليديس أسيفيدو، موقف بلاده الثابت من عملية السلام، وحل الدولتين، وفقا لقواعد وقرارات القانون الدولي ذات الصلة، ودعم الحق الفلسطيني في المحافل الدولية.
جاء ذلك، خلال لقاء، جمعه في مكتبه، بالعاصمة أسونسيون، اليوم الجمعة، بسفير دولة فلسطين، إبراهيم الزبن.
وأكد موقف بلاده من دعم العملية القانونية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب.
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التعليقات على باراجواي تؤكد دعمها لـ فلسطين وحل الدولتين
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