باراجواي تؤكد دعمها لـ فلسطين وحل الدولتين

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باراجواي تؤكد دعمها لـ فلسطين

أكد وزير خارجية باراجواي، أوكليديس أسيفيدو، موقف بلاده الثابت من عملية السلام، وحل الدولتين، وفقا لقواعد وقرارات القانون الدولي ذات الصلة، ودعم الحق الفلسطيني في المحافل الدولية.

جاء ذلك، خلال لقاء، جمعه في مكتبه، بالعاصمة أسونسيون، اليوم الجمعة، بسفير دولة فلسطين، إبراهيم الزبن.

وأكد موقف بلاده من دعم العملية القانونية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب.

كما التقى "الزبن"، رئيس مجلس الشيوخ في باراجواي، أوسكار سلمون، الذي أكد موقف المجلس في دعم الحق الفلسطيني، وقبول الدعوة لزيارة فلسطين في شهر مايو المقبل، على رأس وفد نيابي.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الشيوخ ليليان سامانييجو، وفرناندو لوجو رئيس الجمهورية الأسبق.

كما التقى الزبن في المحكمة العليا الانتخابية القاضية ماريا الينا التي أكدت استعداد بلادها للمشاركة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية.

المصدر: elbalad

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