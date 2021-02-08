ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن الشهر الماضي

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر يناير 2021 بنسبة 5.2% مقارنة بـ ديسمبر 2020، بسبب ارتفاع أسعار الطيور بنسبة (10.3%) وارتفعت أسعار الدجاج الابيض بنسبة 13.4%.
جاء ذلك وفقا لنشرة أسعار المستهلكين الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفعت أسعار الالبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، بسبب ارتفاع أسعار البيض بنسبة 2.3%، وارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة 2.2% ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 0.3%.
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