

ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن الشهر الماضي ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن الشهر الماضي

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر يناير 2021 بنسبة 5.2% مقارنة بـ ديسمبر 2020، بسبب ارتفاع أسعار الطيور بنسبة (10.3%) وارتفعت أسعار الدجاج الابيض بنسبة 13.4%.



جاء ذلك وفقا لنشرة أسعار المستهلكين الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.



ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفعت أسعار الالبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، بسبب ارتفاع أسعار البيض بنسبة 2.3%، وارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة 2.2% ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 0.3%.

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كما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3% بسبب ارتفاع أسعار دقيق القمح بنسبة 2.5%.وبلغ الرقم القياسي العام لـ أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 0.4% عن شهر ديسمبر 2020، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.8% لشهر يناير 2021 مقابل 6.8% لنفس الشهـر من العام السابق.