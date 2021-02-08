

الدولار يتراجع 4 قروش في أسبوع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-2-2021 الدولار يتراجع 4 قروش في أسبوع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-2-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الاهلى .



وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش مقارنة بمستهل تعاملات هذا الأسبوع.



أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

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