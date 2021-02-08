«الطاقة الدولية» تتوقع زيادة السحب من المخزون في النصف الثاني من العام

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«الطاقة الدولية» تتوقع زيادة السحب من المخزون في النصف الثاني من العام

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، إن إمدادات النفط العالمية ما زالت تفوق الطلب بسبب استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وانتشار سلالاته، لكن اللقاحات يجب أن تساعد على تعافي الطلب وسرعان ما تسمح للمنتجين بضخ المزيد.

وأضافت «الوكالة» أنه في ظل توقع ارتفاع الطلب بقوة واستمرار توقع نمو متواضع للإمدادات من خارج أوبك، من المنتظر السحب سريعا من المخزونات خلال النصف الثاني من العام.

واختتمت: «يهيئ هذا المجال لأوبك+ للبدء في تقليل التخفيضات».

المصدر: المصرى اليوم

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