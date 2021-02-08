

قرار الشراء مؤجل».. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم قرار الشراء مؤجل».. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم

اندفعت أسعار الذهب اليوم نحو التراجع، في صباح اليوم الجمعة مع انخفاض الأسعار العالمية في البورصات للمعدن الأصفر



وسجلت مستويات الأسعارللذهب ارقام جديدة



تعرف على اسعار الذهب في صباح الجمعة

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1- عيار 24 بلغ نحو 910 جنيهات مقابل نحو 917 جنيهًا أمس .2- عيار 21 انخفض إلى 796 جنيها بعد أن كان 804 جنيهات في تعاملات أمس .3- كما سجل الذهب عيار 18 نحو 682 جنيها بدلاً من 685 جنيها الخميس .وسجل الجنية الذهب ( ويبلغ وزنه 8 جرامات ) 6368 جنيها مقابل نحو 6440 جنيها.ويعد العيار 21 هو الأكثر مبيعا في السوق المحلي، ومع تراجع الأسعار توقع التجار إمكانية حدوث انتعاش في المبيعات لكن على نطاق محدود .وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب إن السوق المصري يتسم بخصوصية فيما يتعلق بأنماط الشراء، بحيث أنه مع تراجع الأسعار ينتظر البعض ولا يتخذ قرار سريع بالشراء أملا في مزيد من الانخفاض في الأيام التالية .