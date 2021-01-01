

«الصحة» توجه إرشادات لمواعيد غسل اليدين للوقاية من كورونا «الصحة» توجه إرشادات لمواعيد غسل اليدين للوقاية من كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، الأوقات التي يجب أن يقوم فيها الشخص بغسل يديه للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا‬⁩، وذلك في المنشورات المتداولة عبر الصفحات الرسمية للوزارة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.



وجاءت التوقيتات التي حددتها الوزارة لغسيل اليدين كالتالي:-



قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله

بعد السعال أو العطس

بعد استخدام دورة المياه

بعد لمس الحيوانات

قبل وبعد رعاية شخص مريض

قبل وبعد تغيير حفاضات الطفل

بعد لمس القمامة



