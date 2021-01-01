تعرف على فوائد الطحينة‎ المذهلة

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تعرف على فوائد الطحينة‎ المذهلة

تدخل الطحينة بشكل رئيسي في إعداد الوجبات الرئيسية والمقبلات وحتى الحلويات في المطبخ العربي، مثل صواني الكفتة، والمقبلات مثل المتبلات والفول والحمص، والحلويات مثل حلاوة الطحينية بالمكسرات.

وعند الحديث عن فوائد الطحينية لجسم الإنسان فإننا نستعرض احتواءها على العديد من الفوائد الصحية بسبب غناها بالعناصر الغذائية مثل النحاس، والحديد، والزنك، والكالسيوم، والبوتاسيوم، كما أنها غنية جداً بالألياف والبروتينات.

تعرفي على فوائد الطحينية للبشرة:

1. إعطاء البشرة النضارة والإشراق.

2. من العلاجات الفعّالة في التخلص من معظم مشاكل البشرة كالجفاف، وحبّ الشباب.

3. تفتيح البشرة، وإزالة البقع الداكنة.

4. تنقية البشرة وتصفيتها من الشوائب والأوساخ.
5. تسمين الوجه، ونفخ الخدود.

6. القضاء على الحبوب والبثور والرؤوس السوداء.

7. تقشير البشرة، وزيادة نعومتها.

8. الحفاظ على رطوبة البشرة.

9. التخلّص من الخراج الذي يظهر على الوجه أو أي مكان في الجسم، وهو عبارة عن قروح طفيفة، وذلك من خلال دهن المنطقة المصابة بالطحينيّة.

10. القضاء على الدمامل المختلفة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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