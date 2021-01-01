تعرف على فوائد الطحينة‎ المذهلة

تدخل الطحينة بشكل رئيسي في إعداد الوجبات الرئيسية والمقبلات وحتى الحلويات في المطبخ العربي، مثل صواني الكفتة، والمقبلات مثل المتبلات والفول والحمص، والحلويات مثل حلاوة الطحينية بالمكسرات.
وعند الحديث عن فوائد الطحينية لجسم الإنسان فإننا نستعرض احتواءها على العديد من الفوائد الصحية بسبب غناها بالعناصر الغذائية مثل النحاس، والحديد، والزنك، والكالسيوم، والبوتاسيوم، كما أنها غنية جداً بالألياف والبروتينات.
تعرفي على فوائد الطحينية للبشرة:
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