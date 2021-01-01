طقس اليوم مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الجمعة طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد.
ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تصاحبه رياح معتدلة على معظم الأنحاء شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتتأثر بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 22 12
الإسكندرية 21 12
وادى النطرون 21 13
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 12
دمنهور 21 12
بلطيم 21 13
مطروح 20 10
السلوم 21 11
سيوة 23 11
بورسعيد 22 14
دمياط 22 13
الزقازيق 22 12
المنصورة 22 13
الاسماعيلية 22 12
السويس 23 13
العريش 22 12
رفح 22 12
رأس سدر 23 13
نخل 23 08
نويبع 27 17
طابا 24 15
كاترين 20 08
الطور 24 13
شرم الشيخ 27 16
الغردقة 27 14
مرسى علم 27 15
الفيوم 24 10
بنى سويف 24 10
المنيا 24 09
أسيوط 24 09
سوهاج 28 10
قنا 29 12
الأقصر 30 13
أسوان 30 14
ادفو 31 13
أبوسمبل 30 14
الوادى الجديد 30 11
شلاتين 28 17
ابو رماد 27 18
حلايب 26 18
رأس حدربة 26 19
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