موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة فريق الزمالك ومولودية الجزائر مساء اليوم في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعه مساء وتذاع عبر قناة BEIN SPORT
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة مولودية الجزائر المقرر له في التاسعة مساء الغد باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
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