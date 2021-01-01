موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



الزمالك ومولودية الجزائر الزمالك ومولودية الجزائر



تنطلق مباراة فريق الزمالك ومولودية الجزائر مساء اليوم في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعه مساء وتذاع عبر قناة BEIN SPORT



أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة مولودية الجزائر المقرر له في التاسعة مساء الغد باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

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وتضم القائمة كلا من:حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنشخط الدفاع : أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمامخط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إمام عاشور - إسلام جابر - حسين فيصل - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو – محمود شيكابالا.خط الهجوم : مروان حمدي - حميد أحداد - أسامة فيصل