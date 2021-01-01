تفسد سريعا .. أطعمة توقفي عن حفظها فى الثلاجة



أطعمة توقفي عن حفظها فى الثلاجة أطعمة توقفي عن حفظها فى الثلاجة



اعتاد الناس على تخزين الطعام في الثلاجة لدرجة أنهم لا يفكرون حقًا في ما يستحق حقًا وضعه وما هو الأفضل الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة أم وضعه فى الثلاجة إليك وفقا لموقع برايت سايد أطعمة يجب التوقف عن بتخزينها في الثلاجة حتى لا تفقد صلاحيتها



الفلفل



لست مضطرًا للاحتفاظ بالفلفل الحلو في الثلاجة. يمكن تخزينه بسهولة في درجة حرارة الغرفة في درج المطبخ أو في كيس ورقي. إلى جانب ذلك ، يفقد الفلفل الحلو نضارته وهشاشته في الثلاجة.

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الفواكهمن الأفضل الاحتفاظ بالموز والمانجو والبابايا والفواكه فى درجة حرارة الغرفة مثل الموز ، الذي يمكن أن يتحول إلى اللون البني الداكن عند وضعه فى الثلاجةالصلصاتيمكن تخزين الكاتشب والخردل وصلصة الصويا والخل البلسمي والصلصة الحلوة والحامضة والتوابل بسهولة في خزانة المطبخ ، حتى لو تم فتحها. لا فائدة من إبقائها على رف في الثلاجة. ربما لاحظت أن الصلصات غالبًا ما يتم حفظها في حوامل على طاولات في المقاهي والمطاعم.الشوكولاتةلا تقم أبدًا بتخزين الشوكولاتة في الثلاجة. بصرف النظر عن حقيقة أنها تمتص الروائح الأخرى ، فإن الرطوبة داخل الثلاجة يمكن أن تعطي الشوكولاتة طبقة بيضاء: هذا هو السكر الذي يخرج إلى السطح. يمكن تخزين الشوكولاتة في أي مكان من 60 درجة مئوية لمدة 6 أشهر على الأقل.الزبدةلقد اعتدنا على الاحتفاظ بالزبدة في الثلاجة لأنها أحد منتجات الألبان ، ويمكن أن تفسد منتجات الألبان في درجة حرارة الغرفة بسرعة كبيرة و يمكن حفظ الزبدة بأمان في درجة حرارة الغرفة لبضعة أيام على الأقل.الخوخعندما يكون الخوخ صلب الملمس ويفتقر إلى عطره الحلو المميز ، فإنه يحتاج إلى بضعة أيام أخرى لينضج قبل أن يصبح جاهزًا للأكل. حتى ذلك الحين ، أفضل مكان لتخزينها هو على المنضدة في درجة حرارة الغرفة. ولكن إذا كان لديك أكثر مما يمكنك تناوله في جلسة واحدة ، فقم بتخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين. تعمل درجة الحرارة الباردة على إبطاء عملية النضج وتمنع الخوخ من التلف بسرعة.