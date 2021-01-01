لذيذة ومغذية.. طريقة عمل أم علي بالجلاش

تعد أم علي من الحلويات المصرية الشهيرة، ويمكن اعدادها بالعديد من الطرق المختلفة مثل استخدام العيش او الرقاق، ولكن اليوم نقدم لكم طريقة عمل أم علي بالجلاش للشيف نجلاء الشرشابي
مقادير أم علي بالجلاش
جلاش
3 كوب لبن
نصف كوب قشطة بلدي
نصف كوب سكر
زبيب
جوز هند
2 ملعقة كبيرة سمن
زيت للقلي
طريقة تحضير أم علي بالجلاش
* يخلط الزيت مع السمنة فى إناء على النار
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