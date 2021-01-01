سواء كنتِ تحتفلين بعيد الحب أم لا، يمكنك دائمًا ارتداء الملابس والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بشكل مميز عن أفكار الأزياء، وتجميل أظافرك للاستمتاع بشكل انيق ومميز.
لذا دللي نفسك لأن حب نفسك هو أهم شيء تفعلينه:
يمكنك رسم الأظافر بشكل القلوب اللطيفة، إنه بسيط ومناسب تمامًا للارتداء مع هذا الفستان الأحمر الكلاسيكي.
تخلصي من المانيكير المعتاد واختار نصائح القلب الفرنسية التزم بالألوان الزاهية حتى تدخل موسم الربيع وأنت مستعد تمامًا لآخر صيحات الموضة.
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التعليقات على أفكار أنيقة لطلاء الأظافر في عيد الحب
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