أفكار أنيقة لطلاء الأظافر في عيد الحب

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صورة الخبر: طلاء الأظافر
طلاء الأظافر


سواء كنتِ تحتفلين بعيد الحب أم لا، يمكنك دائمًا ارتداء الملابس والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بشكل مميز عن أفكار الأزياء، وتجميل أظافرك للاستمتاع بشكل انيق ومميز.

لذا دللي نفسك لأن حب نفسك هو أهم شيء تفعلينه:

يمكنك رسم الأظافر بشكل القلوب اللطيفة، إنه بسيط ومناسب تمامًا للارتداء مع هذا الفستان الأحمر الكلاسيكي.
تخلصي من المانيكير المعتاد واختار نصائح القلب الفرنسية التزم بالألوان الزاهية حتى تدخل موسم الربيع وأنت مستعد تمامًا لآخر صيحات الموضة.

هل لا تريدين أن تتبعي الخط المعتاد، ولكن ما زلت تريدين الاحتفال بروح الحب إليك فكرة فن الأظافر غير اللامع المثالية لك.
هذا الموسم يدور حول اللونين الوردي والأحمر ، ولا يوجد شيء أنيق مثل أظافر أومبري الوردية. لا تبدو جميلة فحسب ، بل تتناسب أيضًا مع جميع أنواع الملابس.

تابعي الصور واختاري مايناسبك للاحتفال بعيد الحب
https://www.instagram.com/p/CKUEqcdM7mw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

المصدر: elbalad

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