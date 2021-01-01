لمرضى الربو.. تناول هذا النوع من الشاي وشاهد النتيجة



مرضى الربو مرضى الربو



أصبح الشاي جزءًا لا غنى عنه في حياتنا، ويشرب البعض الشاي لتخفيف التوتر وزيادة الطاقة وتخفيف الصداع النصفي والعديد من الأسباب، ولكن هناك أمرًا واحدًا ربما لم تكن تعلمه وهو أن شرب الشاي يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف أعراض الربو.



الربو هو حالة صحية خطيرة تؤدي إلى تضيق بطانة الشعب الهوائية وتضخمها مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل السعال والصفير وضيق التنفس واحتقان الصدر .



وقد قدم موقع "boldsky" ابرز انواع الشاي التي تساعد على تخفيف وعلاج الربو...

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الشاي الأسودالشاي الأسود هو مشروب شائع يتم تناوله في جميع أنحاء العالم، أظهرت الدراسات أن الشاي الأسود يحتوي على مادة الكافيين ، والتي قد تساعد في إرخاء المسالك الهوائية وتحسين أداء رئتيك، ومع ذلك ، قد يوفر هذا راحة مؤقتة من أعراض الربو .الشاي الأخضرالشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة، أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الشاي الأخضر يحتوي على epigallocatechin gallate (EGCG) ، وهو نوع من المركبات النباتية التي يمكن أن تساعد في تقليل التهاب مجرى الهواء لدى الفئران المصابة بالربو القصبي، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ، والتي قد تحسن أداء الشعب الهوائية لمدة تصل إلى أربع ساعات في مرضى الربو ، وبالتالي توفير راحة مؤقتة.شاي الزنجبيلالزنجبيل (Zingiber officinale) هو نوع من التوابل المعروفة مليئة بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا، وجدت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار باستخدام الخلايا البشرية أن جينجيرول وشوغول ، وهما مركبان مهمان موجودان في الزنجبيل يمكن أن يساعدا في مكافحة الربو عن طريق تقليل التهاب الشعب الهوائية، وأظهرت دراسة أخرى أن الزنجبيل يمكن أن يقلل بشكل فعال من أعراض الربو لدى مرضى الربو .