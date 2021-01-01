أعراض الزهايمر المبكر للنساء والشباب



أعراض الزهايمر أعراض الزهايمر



مرض الزهايمر (AD) يصيب أكثر من5 ملايين شخص حول العالم، وعلى الرغم من أنه يصيب البالغين 65 عامًا أو أكبر، فإن ما يصل إلى 5 بالمائة من الأشخاص الذين تم تشخيصهم يعانون من داء الزهايمر المبكر كانوا في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره ، والذي يطلق عليه أحيانًا بداية أصغر سنًا.



وقد يكون من الصعب الحصول على تشخيص حقيقي في هذا العمر لأن العديد من الأعراض قد تبدو نتيجة لأحداث الحياة المعتادة مثل الإجهاد، وبما أن المرض يصيب الدماغ ، فإنه يمكن أن يتسبب في تراجع في الذاكرة ، والتفكير المنطقي ، وقدرات التفكير، وعادة ما يكون الانخفاض بطيئًا ، ولكن هذا يمكن أن يختلف على أساس كل حالة على حدة، ومن اهم الأعراض..



فقدان الذاكرة

يمكن أن يحدث نسيان التواريخ أو الأحداث المهمة، وإذا أصبحت الأسئلة متكررة وكانت هناك حاجة إلى تذكيرات متكررة ، يجب أن ترى طبيبك.

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صعوبة التخطيط وحل المشكلاتقد يصبح الزهايمر أكثر وضوحًا إذا واجهت أنت أو أحد أفراد أسرتك صعوبة في تطوير واتباع خطة عمل، قد يصبح العمل مع الأرقام صعبًا أيضًا.يمكن ملاحظة ذلك غالبًا عندما تبدأ أنت أو أحد أفراد أسرتك في إظهار مشاكل الحفاظ على الفواتير الشهرية أو دفتر شيكات.صعوبة إكمال المهام المألوفةقد يعاني بعض الأشخاص من مشكلة أكبر في التركيز، قد تستغرق المهام اليومية الروتينية التي تتطلب التفكير النقدي وقتًا أطول مع تقدم المرض.قد يتم أيضًا التشكيك في القدرة على القيادة بأمان، إذا ضعت أنت أو أحد أفراد أسرتك أثناء القيادة في طريق شائع السفر ، فقد يكون هذا من أعراض مرض الزهايمر.صعوبة تحديد الوقت أو المكانيعد فقدان مسار التواريخ وسوء فهم مرور الوقت عند حدوثه من الأعراض الشائعة أيضًا، قد يصبح التخطيط للأحداث المستقبلية أمرًا صعبًا نظرًا لأنها لا تحدث على الفور.مع تقدم الأعراض ، يمكن للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر أن يصبحوا أكثر نسيانًا لمكان وجودهم ، وكيف وصلوا إليه ، أو سبب وجودهم هناك.فقدان البصريمكن أن تحدث مشاكل في الرؤية أيضًا، قد يكون هذا بسيطًا مثل زيادة صعوبة القراءة، وقد تبدأ أنت أو أحد أفراد أسرتك أيضًا في مواجهة مشاكل في الحكم على المسافة وتحديد التباين أو اللون عند القيادة.الزهايمر المبكر عند الشبابصعوبة إيجاد الكلمات الصحيحةقد يبدو بدء المحادثات أو الانضمام إليها أمرًا صعبًا، قد تتوقف المحادثات بشكل عشوائي في المنتصف ، حيث قد تنسى أنت أو أحد أفراد أسرتك كيفية إنهاء جملة.لهذا السبب ، يمكن أن تحدث محادثات متكررة، قد تجد صعوبة في العثور على الكلمات المناسبة لعناصر محددة.وضع العناصر في غير مكانها كثيرًاقد تبدأ أنت أو أحد أفراد أسرتك بوضع الأشياء في أماكن غير معتادة، قد يصبح من الصعب تتبع خطواتك للعثور على أي عناصر مفقودة، قد يقودك هذا أو يقود أحد أفراد أسرتك إلى الاعتقاد بأن الآخرين يسرقون.صعوبة اتخاذ القراراتقد تظهر الخيارات المالية سوء الحكم، غالبًا ما يتسبب هذا العرض في آثار مالية ضارة، مثال على ذلك هو التبرع بمبالغ كبيرة من المال للتسويق عبر الهاتف.تصبح النظافة الجسدية أيضًا أقل أهمية، قد تواجه أنت أو أحد أفراد أسرتك انخفاضًا سريعًا في عدد مرات الاستحمام ونقص الرغبة في تغيير الملابس بشكل يومي.الانسحاب من العمل والمناسبات الاجتماعيةمع ظهور الأعراض ، قد تلاحظ أنك أو أحد أفراد أسرتك يتم انسحابك بشكل متزايد من الأحداث الاجتماعية أو مشاريع العمل أو الهوايات التي كانت مهمة في السابق، يمكن أن يزيد التجنب مع تفاقم الأعراض.المعاناة من تغيرات في الشخصية والمزاجقد تحدث تقلبات شديدة في المزاج والشخصية، قد يشمل التغيير الملحوظ في الحالة المزاجية ما يلي:الالتباسكآبةالقلقالخوفقد تلاحظ أنك أو أحد أفراد أسرتك يتضايقون بشكل متزايد عندما يحدث شيء خارج الروتين العادي.اسباب مرض الزهايمريُعتقد أن مرض الزهايمر ناتج عن تراكم غير طبيعي للبروتينات في خلايا الدماغ وحولها، ويُطلق على أحد البروتينات المعنية اسم الأميلويد ، والذي تشكل رواسبه لويحات حول خلايا الدماغ، ويسمى البروتين الآخر تاو ، والتي تشكل رواسبها تشابكًا داخل خلايا الدماغ.على الرغم من عدم معرفة سبب بدء هذه العملية بالضبط ، يعرف العلماء الآن أنها تبدأ قبل ظهور الأعراض بسنوات عديدة.عندما تتأثر خلايا الدماغ ، هناك أيضًا انخفاض في الرسائل الكيميائية (تسمى الناقلات العصبية) التي تشارك في إرسال الرسائل أو الإشارات بين خلايا الدماغ.مستويات أحد الناقلات العصبية ، الأسيتيل كولين ، منخفضة بشكل خاص في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.بمرور الوقت ، تتقلص مناطق مختلفة من الدماغ، عادة ما تكون المناطق الأولى المتأثرة مسؤولة عن الذكريات، في الأشكال الأكثر غرابة من مرض الزهايمر ، تتأثر مناطق مختلفة من الدماغ.قد تكون الأعراض الأولى مشاكل في الرؤية أو اللغة بدلًا من الذاكرة، على الرغم من عدم معرفة مسببات مرض الزهايمر ، فمن المعروف أن العديد من العوامل تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.عمرالعمر هو العامل الوحيد الأكثر أهمية، يتضاعف احتمال الإصابة بمرض الزهايمر كل 5 سنوات بعد بلوغك 65 عامًا، لكن ليس كبار السن فقط هم المعرضون لخطر الإصابة بمرض الزهايمر، حوالي 1 من كل 20 شخصًا يعانون من هذه الحالة هم أقل من 65 عامًا.وهذا ما يسمى بمرض الزهايمر المبكر ويمكن أن يصيب الأشخاص من سن 40 عامًا تقريبًا.تاريخ العائلةيمكن أن تساهم الجينات التي ترثها من والديك في خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، على الرغم من أن الزيادة الفعلية في المخاطر ضئيلة، ولكن في عدد قليل من العائلات ، يحدث مرض الزهايمر بسبب وراثة جين واحد وتكون مخاطر انتقال الحالة أعلى بكثير.إذا أصيب العديد من أفراد عائلتك بالخرف عبر الأجيال ، وخاصة في سن مبكرة ، فقد ترغب في طلب المشورة الوراثية للحصول على معلومات ونصائح حول فرص إصابتك بمرض الزهايمر عندما تكبر.متلازمة داونالأشخاص المصابون بمتلازمة داون أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، وذلك لأن الخطأ الجيني الذي يسبب متلازمة داون يمكن أن يتسبب أيضًا في تراكم لويحات الأميلويد في الدماغ بمرور الوقت ، مما قد يؤدي إلى مرض الزهايمر لدى بعض الأشخاص.إصابات الرأسقد يكون الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة شديدة في الرأس أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر ، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من الأبحاث في هذا المجال.أمراض القلب والأوعية الدمويةتظهر الأبحاث أن العديد من عوامل نمط الحياة والظروف المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.وتشمل هذه:التدخينبدانةداء السكريضغط دم مرتفععالي الدهونهل مرض الزهايمر مميت؟مرض الزهايمر هو شكل قاتل من الخرف، كما إنه سادس سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة ، حيث يمثل 3.6 في المائة من جميع الوفيات في عام 2014، وهو خامس سبب رئيسي للوفاة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق في الولايات المتحدة.اقرأ أيضًا| مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بالزهايمر.. تعرف عليهالمصدر healthlinenhs.uk