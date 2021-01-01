دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية تعالج التوتر والقلق



التوتر والقلق التوتر والقلق



يعاني الكثير من الأشخاص من التوتر الدائم والشعور بالقلق، ويمكن أن يكون للتوتر المصحوب بالقلق حقًا تأثير سلبي على صحتك الجسدية والعقلية.



وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز المشروبات التي تساعد على تخفيف التوتر والقلق...



- شاي البابونج

يشتهر البابونج (Matricaria chamomilla) بفوائده الصحية العديدة الرائعة، يحتوي البابونج على خصائص مهدئة ومهدئة يمكن أن تقلل بشكل كبير من التوتر والقلق والاكتئاب كما أنه يعالج الأرق.

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طريقة التحضير:في كوب من الماء المغلي ، أضف 2 ملعقة كبيرة من أزهار البابونج الجافة.انقع لمدة 5 دقائق.يصفى ويشرب.- شاي النعناعشاي النعناع (Mentha piperita) هو شاي عشبي فعال آخر معروف بتخفيف التوتر والقلق، ويعود ذلك إلى مستخلص المنثول الموجود في النعناع الذي يعمل بمثابة مرخي للعضلات ، مما يقلل من التوتر والقلق ويعالج الأرق.طريقة التحضير:اغلِ كوبًا من الماء وأضف كيس شاي النعناع.اتركه لمدة 3 إلى 4 دقائق ثم اشربه.- شاي اللافندراللافندر (Lavandula) له تأثيرات على استقرار الحالة المزاجية ومسكنات تساهم في العديد من الفوائد الصحية التي يمتلكها مثل خفض مستويات القلق وعلاج الأرق على سبيل المثال لا الحصر.طريقة التحضير:اغلي كوبًا من الماء وأضف 4 ملاعق صغيرة من براعم اللافندر الطازجة إلى الماء.اتركه ينقع لمدة 10 دقائق ثم اشربه.