دار الإفتاء: السبت أول أيام شهر رجب لعام 1442 هجرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه تم استطلاع هلال شهر رجب لعام 1442 هجرية، اليوم الخميس الموافق 11 فبراير لعام 2021م، الموافق التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة.
وأكدت دار الإفتاء أنها استطلعت رؤية هلال شهر رجب، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية، وتبين عدم ثبوت رؤية هلال شهر رجب لعام 1442 هجرية، وبذلك يكون غدا الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، ويكون يوم السبت هو أول أيام شهر رجب المبارك.
بداية شهر رجب فلكيا
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هلال شهر رجب ليس مرئيًا في سماء القاهرة اليوم الخميس وبذلك يكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخر الحالي.
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