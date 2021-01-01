دار الإفتاء: السبت أول أيام شهر رجب لعام 1442 هجرية

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شهر رجب


أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه تم استطلاع هلال شهر رجب لعام 1442 هجرية، اليوم الخميس الموافق 11 فبراير لعام 2021م، الموافق التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة.

وأكدت دار الإفتاء أنها استطلعت رؤية هلال شهر رجب، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية، وتبين عدم ثبوت رؤية هلال شهر رجب لعام 1442 هجرية، وبذلك يكون غدا الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، ويكون يوم السبت هو أول أيام شهر رجب المبارك.

بداية شهر رجب فلكيا
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هلال شهر رجب ليس مرئيًا في سماء القاهرة اليوم الخميس وبذلك يكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخر الحالي.

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وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن شهر رجب سيبدأ فلكيا يوم السبت الموافق 13 من شهر فبراير الجاري .

كما أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية ، كما أنه سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من القاهرة بحوالي 18 دقيقة ، ومكة المكرمة بـحوالي 15 دقيقة .

وبالنسبة لباقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدة تتراوح ما بين 14 - 19 دقيقة .ليكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جماد الآخر .

المصدر: elbalad

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