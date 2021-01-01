كاف يهنئ الأهلي ببرونزية بطولة العالم للاندية: ممثل افريقيا وبطلها

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صورة الخبر: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم


هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» النادي الأهلي بالفوز بالمركز الثالث وتتويجه بالميدالية البرونزية ‏في كأس العالم للأندية نسخة 2020.‏

وغرد «كاف» عبر حسابه قائلًا: «للمرة الثانية الأهلي يحصد برونزية كأس العالم للأندية.. تهانينا ‏لممثل إفريقيا وبطلها».‏

ونجح الأهلي في تكرار إنجاز 2006 بالفوز بميدالية برونزية بعد عودته من جديد للمشاركة ‏في كأس العالم للأندية عقب غياب دام 7 سنوات.

وفاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح 3-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ‏التي أقيمت اليوم على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.‏

المصدر: elbalad

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