لقي خمسة أشخاص مصرعهم بعد تورط ما يصل إلى 100 سيارة في حادث مروري كبير على طريق سريع مغطى بالجليد بالقرب من وسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس ، حسبما ذكرت إدارة الشرطة المحلية.
وتأتي حادثة السيارة الهائلة في الوقت الذي تعرضت فيه أجزاء من الولايات المتحدة ، بما في ذلك تكساس ، لعاصفة شتوية تسببت في تساقط الثلوج والصقيع والأمطار.
وظهرت صور من الطريق السريع على الإنترنت حيث شوهدت سيارات محطمة بشدة متراكمة على الطريق ، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور بالكامل. وبحسب وسائل إعلام محلية نقلًا عن السلطات ، نُقل عشرات الأشخاص إلى المستشفى ، بعضهم في حالة حرجة.
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التعليقات على صدام 100 مركبة.. مقتل خمسة في حادث مروري كبير في تكساس
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