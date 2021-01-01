حسم نادي ليفربول الإنجليزي، موقفه بشأن انتقال نجمه المصري محمد صلاح، إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال الفترة المقبلة.
كان كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني أبدى إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح، خلال مقابلة مع قناة أون تايم سبورت، حيث وصفه بـ "ميسي إفريقيا".
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إدارة ليفربول أخبرت بايرن ميونيخ بأن محمد صلاح ليس للبيع.
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التعليقات على ليفربول يعلن موقفه من انتقال محمد صلاح إلى بايرن ميونيخ
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