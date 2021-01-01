ليفربول يعلن موقفه من انتقال محمد صلاح إلى بايرن ميونيخ

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صورة الخبر: محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

حسم نادي ليفربول الإنجليزي، موقفه بشأن انتقال نجمه المصري محمد صلاح، إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال الفترة المقبلة.

كان كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني أبدى إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح، خلال مقابلة مع قناة أون تايم سبورت، حيث وصفه بـ "ميسي إفريقيا".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إدارة ليفربول أخبرت بايرن ميونيخ بأن محمد صلاح ليس للبيع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي ليفربول لا ينوي التخلي عن جوهرته الثمينة.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفارق 3 أهداف عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وكالفيرت لاعب إيفرتون وثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون أصحاب المركز الثاني.

المصدر: صحيفة "ذا صن" البريطانية

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