تحذير شديد اللهجة لـ الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا البريطانية



سلالة كورونا البريطانية سلالة كورونا البريطانية

حذرت كبير مسؤولي الطوارئ في أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت بالمملكة المتحدة، بالقارة الأوروبية.



ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت كاثرين سمولوود، في حديثها بمؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن سلالة كورونا البريطانية تنتشر الآن في أكثر من نصف الدول الأوروبية.



وأضافت: "قد تؤثر على منحنى الوباء، وتؤدي إلى "نهج أكثر تقييدًا للصحة العامة والتدابير الاجتماعية" في أوروبا، إذا أصبحت السلالة هي المهيمنة في القارة. .

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وأشار: "فيما يتعلق الأمر بالمنطقة الأوروبية تنتشر السلالة المتحورة بشكل مستمر مثير للقلق، حيث تنتشر بوضوح في المجتمعات في أكثر من نصف البلدان حول المنطقة".وقالت للصحفيين إن هذا النوع بالتحديد ينتشر بسرعة، خاصة في دول أوروبا الغربية، أكبر من سلالات أخرى.وأكدت سمولوود أن القيود المفروضة حاليًا في جميع أنحاء أوروبا قد لا تكون كافية لاحتواء السلالة البريطانية، بمجرد أن تصبح سائدة في المنطقة.جاءت تعليقات سمولوود في أعقاب تحذير صارخ من رئيسة برنامج المراقبة الجينية في بريطانيا بأن تصبح سلالة فيروس كورونا التي تم العثور عليها لأول مرة في مقاطعة كينت البريطانية السلالة الأكثر انتشارا في العالم.وقالت شارون بيكوك، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن النسخة الجديدة "اجتاحت البلاد وستجتاح العالم على الأرجح".