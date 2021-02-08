

صندوق النقد: الإصلاح الاقتصادي عزز فرص نجاح مصر في مواجهة تداعيات كورونا صندوق النقد: الإصلاح الاقتصادي عزز فرص نجاح مصر في مواجهة تداعيات كورونا

أشاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من نجاحات خلال الفترة الماضية



وقالت جيتا جوبيناث، المستشارة الاقتصادية ومدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، في حديثها خلال ندوة استضافتها الجامعة الأمريكية في القاهرة، إن برنامج الإصلاح الوطني الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأوضحت جيتا جوبيناث، أن برنامج الإصلاح عزز من قوة الاقتصاد الكلي في مصر، وهو ما خلق المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند ظهور أزمة جائحة “كورونا”

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وأضافت جوبيناث، أن توافر المساحة المالية لدى مصر للتصرف في ظل جائحة “كوفيد-19” التي ضربت العالم منذ مارس 2020، قلل من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عنها.وأشارت، إلى أن البرنامج السابق والحالي بين مصر وصندوق النقد يحملان رسائل أساسية متمثلة في تحسين النمو الاقتصادي الشمولي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتعزيز الشفافية والتنافسية والحوكمة.ومن جانبه، قال شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إن تنوع مجالات الدخل للاقتصاد المصري مثلت ميزة خلال أزمة “كوفيد-19”.و أشاد شريف كامل، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ في الفترة ما بين 2016 و2019 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وما حققه من مكاسب، وكذلك بالبرنامج الجديد الذي بدأ في منتصف العام الماضي.ولفت كامل، إلى أن العالم كله يمر بمرحلة تعلم مع تطور الأحداث، حيث تقوم الدول بتعديل سياساتها للتعامل مع الأزمة الحالية بمجرد ظهور عوامل جديدة.و أوضح كامل، أن “الواقع الجديد” كما أسماه يصبح أسهل مع استمرار الأزمة، مشددا على أهمية دعم التطور والتحول الرقمي الذي أثبت فعاليته، مع الحرص على تطوير المهارات لدى الشباب على التعامل مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل الحديث من حيث القدرة على التعامل مع الآلات وليس استبدال البشر بالآلة فقط.