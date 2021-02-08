استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 11 فبراير 2021 عند 802 جنيه للجرام، وذلك على خلفية استقرار السعر العالمى للمعدن النفيس عند 1837 دولار، وهو ما تسبب فى ثبات سعر الذهب فى سوق الصاغة بمصر.
سعر الذهب عيار 24 يسجل 916.5 جنيه للجرام، وبلغ عيار 21 وهو العيار الرئيسي فى سوق الذهب 802 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 687.5 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6416 جنيها، أونصة الذهب قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة مع التداول على المعدن الأصفر فى الأسواق العالمية.
وحركة سعر الذهب مستمرة فى التذبذب، وصدقت التوقعات حول الذهب التى كنا كتبناها منتصف هذا الأسبوع، حول استمرار التذبذب فى سعر الذهب بين الهبوط والارتفاع، وسجل المعدن النفيس حركة مستمرة طوال التعاملات أول أمس بين الارتفاع والهبوط، لكن المعدن الأصفر أخذ طريقا للتراجع مستقرا عند 1837 دولار.
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