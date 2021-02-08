تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس

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تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 11-2-2021 تباينا ما بين الاستقرار والارتفاع، أمام الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث استقر بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.61جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره ببنك عودة بمقدار قرش واحد ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى بـ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خطاب أمس الأربعاء على الحاجة لسياسية مالية وقال إن الوقت ليس ملائما للتركيز على مسائل الدين الاتحادي.
ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.


وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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