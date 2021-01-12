نصح الطبيب روسي أركادي فيرتكين، المتوقفين عن التدخين، بعدة نصائح وإرشادات لإعادة عمل الرئتين بطريقة جيدة بعد سنوات من تلك العادة السيئة التي يدمنها عدد كبير جدًا من الأشخاص.
وقام الطبيب روسي أركادي فيرتكين بتقديم مجموعة من النصائح حول تحسين الصحة بعد الإقلاع عن التدخين، وذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "أرجومينتي اي فاكتي".
وطالب أركادي فيرتكين، المتوقفين عن التدخين على التحرك أكثر وممارسة النشاط البدني لمساعدة الرئتين، كما وأوصى بتمارين التنفس، والابتعاد عن تناول الحبوب، مشيرا إلى أن عملية إصلاح أنسجة الرئة ستكون بطيئة.
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التعليقات على طبيب روسي يقدم نصائح لإعادة الرئتين لطبيعتها بعد التوقف عن التدخين
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