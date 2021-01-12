

طبيب روسي يقدم نصائح لإعادة الرئتين لطبيعتها بعد التوقف عن التدخين طبيب روسي يقدم نصائح لإعادة الرئتين لطبيعتها بعد التوقف عن التدخين

نصح الطبيب روسي أركادي فيرتكين، المتوقفين عن التدخين، بعدة نصائح وإرشادات لإعادة عمل الرئتين بطريقة جيدة بعد سنوات من تلك العادة السيئة التي يدمنها عدد كبير جدًا من الأشخاص.



وقام الطبيب روسي أركادي فيرتكين بتقديم مجموعة من النصائح حول تحسين الصحة بعد الإقلاع عن التدخين، وذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "أرجومينتي اي فاكتي".



وطالب أركادي فيرتكين، المتوقفين عن التدخين على التحرك أكثر وممارسة النشاط البدني لمساعدة الرئتين، كما وأوصى بتمارين التنفس، والابتعاد عن تناول الحبوب، مشيرا إلى أن عملية إصلاح أنسجة الرئة ستكون بطيئة.

قد يعجبك أيضا...

وقال أركادي فيرتكين: "إذا تركت السجائر خاصة في ظل وجود أمراض مثل السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم فمن الأفضل الخضوع لفحص طبي وفقا للطبيب، وينصح بإجراء فحص دم، وفحص عمل نظام القلب والأوعية الدموية، واستشارة طبيب أمراض الرئة"وأشار أركادي فيرتكين إلى أن السعال جزء من عملية تطهير الرئتين ويمكن أن يستمر لفترة طويلة.