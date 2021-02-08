بنك كريدي أجريكول يحقق صافي ربح بقيمة 1.365 مليار جنيه بنهاية عام 2020

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بنك كريدي أجريكول يحقق صافي ربح بقيمة 1.365 مليار جنيه بنهاية عام 2020

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لبنك كريدي أجريكول مصر تراجع أرباحه خلال 2020، بنسبة 41.9 بالمائة على أساس سنوي.

وأشار البنك في بيان للبورصة اليوم، أنه حقق أرباحاً بلغت 1.37 مليار جنيه في 2020، مقابل أرباح بلغت 2.36 مليار جنيه في 2019.

وتراجعت إيرادات البنك في العام الماضي إلى 5.17 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.96 مليار جنيه في 2019.


وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بقيمة 1.36 مليار جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.36 مليار جنيه في 2019.

وحققت البنك كريدي أجريكول مصر، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 1.03 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.86 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجع صافي دخل البنك من العائد خلال التسعة أشهر إلى 2.15 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.36 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المنفردة، تراجعت الأرباح المستقلة للبنك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لتسجل 1.03 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.86 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: اموال الغد

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