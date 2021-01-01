علي جمعة يكشف معنى أن الصدقة تدفع ميتة السوء



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن حديث: "الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء» هو حديث مقبول وحسن.



وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: سمعت حديث: "إن الصدقة تطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء" من روى هذا الحديث؟ وما المقصود بميتة السوء؟ »، أن هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، وقال عنه هذا حديث حسن ، ورواه ابن حبان والطبراني والبغوي في شرح السُنة.



وأضاف أن ميتة السوء تعني الموت على معصية، مثل من ذهب ليسرق، فمات أثناء قيامه بهذا الفعل أو من ذهب ليرتكب فاحشة فمات وهو يقوم بها وكذلك من شرب الخمر فمات وهو سكران، مشيرًا إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الميتة التي فيها يلقى العبد ربه عز وجل وهو على حال غير مرضي عنه، حال لا يُرضي الله سبحانه وتعالى.

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فضل الصدقة1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.2- تمحو الخطيئة وآثارها.3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.5- فيها دواء للأمراض البدنية.6- هي دواء للأمراض القلبية.7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.8- تجعل الله يبارك في المال.9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.10- يضاعف الله للمتصدق أجره.11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.12- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.13- دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).14- تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.15- تدفع البلاء.16- انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.17- سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.18- مضاعفة أجر الصدقة.19- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.21- تدفع ميتة السوء.22- سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.23- تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا.24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.