مدرب بالميراس: مباراة الأهلي قوية وكفة الفريقين متساوية في الفوز



مدرب بالميراس مدرب بالميراس

تحدث آبل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، ، عن مباراة الأهلي غدًا الخميس في تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2020 والتي تقام في قطر، حيث ستبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء الخميس على ملعب "المدينة التعليمية"، بقيادة الحكم السنغالي الدولي، ماجيتي نداي.



وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي للمباراة : "أمامنا مباراة صعبة أمام خصم قوي لتحديد المركزين الثالث والرابع، أعتقد أنه من الأفضل أن ننهي البطولة في مركز أعلى ، هذا ما تعلمته دائمًا خلال مسيرتي".



وأضاف مدرب بالميراس : "لدينا فرصة إظهار قدراتنا أمام الأهلي، كانت لدينا مباراة أمام تيجريس ولم نكن على المستوى، وغدًا سنواجه الأهلي أكثر ثاني فريق شارك في تلك البطولة ولم يخسروا إلا أمام بايرن ميونخ وبالتالي ستكون مباراة قوية وكلا الفريقين سيرغبان في الفوز".

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ورد فيريرا على سؤال "ماذا تعرف عن الأهلي؟"، وقال: "إنه فريق يركز على الدفاع الجيد في وسط الملعب ويحاول السيطرة على المباراة من خلال التمريرات القصيرة، ونحن في بالميراس نريد أن نتغلب على تلك الطريقة، كانوا يريدون أن يفعلوا ذلك أمام بايرن ميونخ وبناء الهجمات من الحارس لكن الفريق المقابل لم يسمح لهم بذلك، لكن كانت هناك بعض الفترات التي فشل فيها بايرن ميونخ في المحافظة على الضغط على الأهلي وكان الاستحواذ مع الأحمر ودافع لاعبوه بشكل جيد للغاية، أعتقد أننا سنكون متساوين في نسب الفوز عكس ما كان في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ".وواصل فيريرا تصريحاته : "هناك شيء ونريد القيام به في مباراة الأهلي، ولكن علينا أن نركز على المنافس القوي، في البرازيل لا يرغبون في التركيز على المنافس ويريدون نفوز وإذا قارنا أنفسنا بنادي مثل ليفربول والتذبذب في النتائج وعدم الفوز في العديد من المباريات بالفترة الأخيرة، إذا حدث ذلك لنا ستكون هناك ردة فعل قوية ضدنا في البرازيل، أيضًا مانشستر سيتي بدأ الموسم بشكل سيء والآن أصبح متصدرًا، علينا أن نحترم المنافس واستغلال أخطاء الخصم والضغط على دفاعاتهم لذلك علينا أن نحترم الأهلي وإيجاد الحلول للتفوق عليهم بالأسلوب الذي ننتهجه منذ أن أصبحت مدربًا للفريق".وتابع المدير الفني لنادى بالميراس: "لقب كوبا ليبرتادورس الذي فزنا به انتظرناه لمدة 22 عامًا وفزنا بكأس البرازيل وبعض الألقاب الأخرى، ولذلك يظل هدفنا الفوز أمام أي منافس وهذا ما حاولنا فعله أمام تيجريس وكنا قريبين في آخر 20 دقيقة، لكن لم ننجح وبالتأكيد نهنئ تيجريس على التأهل للنهائي وهذا جزء من كرة القدم ويجب أن نتقبله".وأتم : "كانت هناك تغييرات كثيرة في بالميراس خلال فترة تواجدي كمدرب في تشكيل الفريق، لأن هناك ضغطا كبيرا في المباريات هذا الموسم ونريد ألا يشعر اللاعبون بالإجهاد، وربما يكون هناك لاعب أو لاعبين جدد في مباراة الأهلي".