أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 10-2-2021 شهدت استقرارا على مستوى القاهرة الكبرى بمحلات الجزارة والهايبر ماركت.
تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو ، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيه للكيلو.
وكان الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، أكد أهمية التلقيح الاصطناعي في تحسين الإنتاج الحيواني، موضحا أن هذه التقنية وفرت فرصا واسعة ومهمة للمربين لانتقاء سوائل منوية من طلائق محسنة لا يستطيعون شراءها بسبب أسعارها المرتفعة، مشير الى أن التلقيح الصناعي يساهم في تحسين إنتاجية اللحوم والألبان.
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التعليقات على أسعار اللحوم اليوم.. الضأن 120 – 140 جنيها للكيلو
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