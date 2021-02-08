

شعبة الأدخنة: انخفاض مبيعات المعسل 75% خلال أزمة كورونا شعبة الأدخنة: انخفاض مبيعات المعسل 75% خلال أزمة كورونا

كشفت شعبة الأدخنة بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تراجع مبيعات المعسل خلال أزمة كورونا 75 % عن عام 2019 ، مشيرة إلى أن هذا يؤثر على عدد كبير من المصانع فى ظل تراجع التصدير .



وقال على كامل سعودى نائب رئيس شعبة الأدخنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن مصانع المعسل تمر بأزمة كبيرة خلال فترة كورونا بسبب تراجع المبيعات وتوقف عمليات التصدير لصعوبة الشحن وارتفاع تكاليفه ، مشيرا إلى أن اغلب المصانع تعمل بطاقة إنتاجية 25 % من اجمالى طاقتها الإنتاجية بعد منع استعمال الشيشية في المقاهى تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اقرتها الحكومة لتفادى مخاطر كورونا .



وطالب كامل في تصريحات خاصة لليوم السابع بضرورة وضع استراتيجية بالتعاون مع الحكومة لحماية تلك الصناعة حيث انها تمثل احد موارد الدولة من خلال التصدير حيث كانت المصانع تصدر بما يقرب من 2 مليون دولار شهريا معسل لمعظم دول العالم ، مضيفا أن توقف التصدير أضاع على الدولة جزء كبير من رسوم التصدير ورسوم الجمارك حيث يتم دفع على كل كيلو تبغ خام 9 جنيهات بالاضافة الى 30 جنيه حد أدنى لكل كجم ضريبة قيمة مضافة وهذا الحد الأدنى ، بخلاف ضريبة قيمة مضافة بنسبة 165% على كجم مصنع إضافة الى تراجع العملة الصعبة .

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وأضاف كامل أن هناك مصانع بدأت في تسريح عدد من العاملين بها نظرا لتراجع المبيعات وهو ما يهدد الاف الأسر من العاملين في هذا القطاع .