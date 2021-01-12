

طفل يفاجئ والدته بصديقه «الغزال» طفل يفاجئ والدته بصديقه «الغزال»

فوجئت سيدة تدعى ستيفاني براون، باصطحاب نجلها "دومينيك " الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، لغزال رضيع كان قد جلبه معه من الغابة وجاء به إليها ليعرفها عليه كصديق جديد له.



وقال "ستيفاني براون" إنها أصيبت بالصدمة عندما رأت ابنها "دومينيك" بصحبة غزال رضيع كان قد عثر عليه في الغابة القريبة من منتجع ماسانوتن في فيرجينيا حيث كانوا يقضون عطلتهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.





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وأسرعت الأم بالتقاط صورة سريعة لهذه اللحظة الغريبة وقامت بنشرها على الفسيبوك، وسرعان ما انتشرت عبر بقية الصفحات، وأعجب رواد السوشيال ميديا، بمدى الراحة التي بدت على العزال أثناء وقوفه بجانب صديقه الصغير دومينيك في تلك الصورة.وأوضحت ستيفاني براون بأن العائلة كانت تحزم أمتعتها لمغادرة المنتجع بعد انتهاء عطلتها وتستعد للعودة إلى المنزل، في الوقت الذي جاء فيه دومنيك بصديقه، والذي بدا الغزال سعادته وهو بصحبة نجلها دومينيك، وغير خائف أبدا، وهذا ما ظهر في الصور التي تم التقاطها.وأضاف ستيفاني أنه وبعد انتهاء جلسة التصوير التي قامت بها لدومينيك والغزال، طلبت من ابنها أن يرافق صديقه إلى الغابة ثانية لكي تتمكن والدته من العثور عليه.وأكدت ستيفاني بأن الغزال كان يبدو سعيدا مع دومنيك فقد كان نهارا جميلا لكليهما، إلا أنه من الضروري أن يعود لوالدته والغابة حيث يعيش أساسا.