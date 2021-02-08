

بعد آخر ارتفاع .. أسعار الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 10-2-2021 بعد آخر ارتفاع .. أسعار الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 10-2-2021

شهد سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية، استقرارا، بعد إرتفاع الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك المركزي، فقد سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.601 جنيه للشراء، و 15.701 جنيه للبيع، مقابل 15.599 جنيه للشراء، و15.699 جنيه للبيع لليوم السابق.



أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

اختتم البنك المصري الخليجي، تعاملات اليوم الأربعاء، بعرض سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية مسجلًا 15.62 جنيه للشراء.



أقل سعر للدولار في السوق المصرية

وقامت 4 بنوك في مصر بعرض سعر الدولار عند أدنى مستوى له ليسجل 15.59 جنيه للشراء، والبنوك هي: المصرف المتحد، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية.

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