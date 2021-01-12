طبيبة روسية تكشف عن فوائد تناول زهرة القرنبيط للجسم

تحدثت اختصاصية الغدد الصماء والتغذية، الطبيبة الروسية، تاتيانا بوتشاروفا، اليوم الثلاثاء، عن فوائد تناول زهرة القرنبيط وأهميتها في قائمة الأغذية التي يجب تناولها.
وقالت بوتشاروفا، في حديث لها لوكالة "سبوتنيك"، إن "خضار زهرة القرنبيط، منتج يساعد على إنقاص الوزن وتحسين الحالة المزاجية للإنسان، لذا من المهم تضمين هذا الخضار في قائمة الأغذية".
وأضافت بوتشاروفا: "هذا النوع من الخضروات منخفضة السكريات، وبفضل كمية الألياف الكبيرة الموجودة فيها، فإنها تشبع الجوع بسرعة، حيث في كل 100 غرام هناك 28 سعرة حرارية فقط، لذا ينصح بتضمينه في النظام الغذائي لمن يعانون من السمنة ويتبعون حمية غذائية لإنقاص وزنهم".
كما نصحت المتحدثة بتضمين الزهرة في قائمة الغذاء لعلاج نقص الحديد، فالحديد عنصر نادر وهو مسؤول عن التنفس وتوصيل الأكسجين إلى الأنسجة والمناعة والعديد من التفاعلات الأخرى، لكي يمتصها الجسم بشكل أفضل.
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